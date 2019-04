Primeiro-ministro promete reforço efetivo na rede de transportes

Foto: STCP/DR

Os parceiros do Governo tinham alertado para a necessidade de melhorar a capacidade de resposta dos transportes públicos, sublinhando que não bastava reduzir os preços dos passes para os passageiros.



Esta tarde, durante uma cerimónia de apresentação da expansão do Metro do Porto, o primeiro-ministro prometeu dar mais meios à rede pública de transportes.



O chefe de Governo sublinha o investimento superior a 800 milhões de euros para desenvolver a rede de transportes da Área Metropolitana do Porto.



E acredita que o aumento de passageiros vai ter correspondência, no reforço de serviços, como o metro ou autocarros.