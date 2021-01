Procurador europeu. Ministra da Justiça esteve em audiência com eurodeputados

O Parlamento Europeu ameaçou recorrer aos tribunais por causa da nomeação de José Guerra para a Procuradoria-geral Europeia. Os eurodeputados exigem ter acesso aos documentos sobre a nomeação pelo Governo português do procurador que ultrapassou a vencedora do concurso internacional.