PRR. PS quer debate de urgência no dia 20 e acusa Governo de "má execução"

Em conferência de imprensa na Assembleia da República, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, considerou que a execução do PRR está "entre o cumprimento ilusório e o falhanço no terreno" por parte do Governo.

"O PS, tendo feito este trabalho durante meses, tendo feito muitas audições, depois ter sido confrontado o grupo parlamentar com uma audição perfeitamente esclarecedora do Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento quanto à situação muito difícil em que nos encontramos de execução do PRR, o PS irá apresentar um requerimento para um debate de urgência sobre a execução do PRR", anunciou.

O requerimento será entregue na sexta-feira de manhã "para que o debate possa ser feito no dia 20, na próxima quarta-feira", disse.

"E que, com esse debate de urgência, se possa dar um impulso que procuramos não apenas esclarecedor, mas definitivo para a boa execução do Plano de Recuperação e Resiliência", disse, considerando que este "é um tema central para a vida dos portugueses".

O dirigente socialista acusou o Governo de, ao longo dos últimos dois anos, ter executado "de forma pobre" o PRR e agora se chegar "a este momento particularmente difícil".

"A avaliação política que fazemos pode ser explicada em sete atos e em sete áreas de má execução e de má gestão do Plano de Recuperação e Resiliência durante os últimos dois anos", sintetizou.

O PS considera que desde que Luís Montenegro chegou ao Governo os problemas sobre o PRR se agravaram, há "atrasos nos pagamentos que estão a sufocar promotores e instituições" e que o "PRR não está a chegar às pessoas".

Os socialistas acusam ainda o Governo de estar "sem capacidade de antecipar e planear" e de "ir cumprindo o PRR porque retira investimentos e corta metas".

Avisando para "um sério risco de perda de fundos do PRR", o PS aponta ainda o dedo à "falta transparência e avaliação do impacto real do PRR".