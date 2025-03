PS acusa Governo de querer "negociar silêncio" sobre caso do primeiro-ministro

Para a deputada e vice-presidente do grupo parlamentar do PS, as declarações de Manuel Castro Almeida são "graves" e um "ultimato" na sequência de um assunto que, defende, é da responsabilidade do Governo: "O que nos está a dizer com esta declaração é que, no fundo, prefere pedir ao PS que ignore o que está a acontecer"."É de uma gravidade extrema e, na verdade, só alimenta as perceções que tanto contam para o Governo e para o primeiro-ministro, porque. se não querem esclarecer é porque há alguma coisa que não querem esclarecer. É o que fica em cima da mesa", insiste a deputada socialista, que, à boleia das notícias das últimas semanas - que dão conta da proximidade da empresa familiar de Luís Montenegro com grupos económicos -, afirma: "Quase que parece que o Governo é um casino e que aquilo que é crise política é assumida como um jogo de póquer, onde eu estou a esconder a minha mão para ver se ganho o jogo no final, só que a vida não é um jogo e os portugueses merecem mais de nós.".À Antena 1, a ex-ministra da Habitação do Governo de António Costa reitera que o primeiro-ministro levou a situação a um "ponto limite", lamentando a socialista que Luís Montenegro se tenha "furtado" a esclarecimentos e obrigado o PS a avançar com um inquérito parlamentar: "Para que de forma factual, documental e com testemunhos possamos ouvir, esclarecer e centrar a ação governativa, a ação política e a ação do parlamento naquilo que verdadeiramente nos devia interessar - que é a vida dos portugueses".