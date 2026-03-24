PS desvaloriza anúncios de Ventura sobre juízes do TC e mantém diálogo: "A nossa interlocução é com o PSD"





Um dos exemplos mais recentes é do ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, que acusou o PS de "queimar pontes" e de querer "manter a sua omnipresença nos órgãos do Estado".

Num momento em que o Chega dá o assunto por terminado e em que André Ventura anuncia que existe um entendimento com o PSD sobre a indicação de juízes para o Tribunal Constitucional (TC), o líder parlamentar do PS desvaloriza as mais recentes declarações de André Ventura sobre o assunto e defende que, no caso, as negociações são apenas entre os líderes das bancadas parlamentares do PS e do PSD., e, no meu caso - enquanto líder parlamentar do PS -,, disse, em resposta aos jornalistas, Eurico Brilhante Dias, durante uma visita de deputados do PS à região de Leiria.A reação surge depois de o líder do Chega ter adiantado que o partido tem uma garantia "política e negocial" de que haverá dois nomes indicados pelo PSD e um pelo Chega na eleição que o parlamento fará dos juízes em falta para a composição integral do Tribunal Constitucional."É público que o PS, no conjunto dos seis adiamentos das eleições dos órgãos externos, fez um adiamento: o último. Porque não havia acordo, portanto,", acrescentou Eurico Brilhante Dias, pouco depois de André Ventura ter dado conta de que PSD e Chega se preparam para, de forma definitiva, na conferência de líderes parlamentares agendada para quarta-feira, propor uma data para a entrega e para a votação dos nomes dos juízes para o TC.No mesmo sentido,com o PSD."Os comentários que são feitos por outros agentes políticos, neste momento, eu não diria que não contam. Mas, o meu interlocutor é o líder parlamentar do PSD", insiste o líder da bancada parlamentar do PS, que esperaEm causa está o atual impasse na eleição dos órgãos externos à Assembleia da República - como são disso exemplo a indicação de três juízes para o TC, o novo Provedor de Justiça ou o Conselho de Estado -, sendo que PS e PSD têm assegurado que há diálogo, mas com várias trocas de argumentos no espaço público entre dirigentes dos dois partidos, incluindo de governantes.