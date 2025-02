PS quer explicações do Governo sobre contratação de serviços de assessoria jurídica pela Parpública

De acordo com notícias vindas a público nos últimos dias, a Parpública, que vai gerir a privatização da TAP, contratou a sociedade Sérvulo & Associados para fazer as atas de reuniões, uma função que até aqui era assegurada internamente.Ouvido pela Antena 1, Carlos Pereira, deputado do PS, diz que a decisão é preocupante e que em causa pode estar uma situação de conflito de interesses.O deputado socialista considera que Miranda Sarmento deve ser rápido a dar respostas às dúvidas.Segundo o requerimento do PS, a Parpública liderada por Joaquim Cadete, que foi nomeado pelo atual Governo, decidiu contratar por 36 mil euros anuais o escritório de advogados Sérvulo & Associados para redigir atas de reuniões.