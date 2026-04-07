PS volta a propor Filipe Neto Brandão para Conselho Superior de Informações e Francisco César para o da Defesa

O parlamento tem de eleger dois elementos para cada um destes conselhos, que continuarão a ser repartidos entre socialistas e sociais-democratas, tendo o PSD indicado os deputados Paulo Lopes Marcelo para de Informações e Bruno Ventura para o de Defesa Nacional.

De acordo com as listas propostas pelo PS para os órgãos externos do parlamento a que a Lusa teve acesso e que serão votadas a 16 de abril, para o Conselho Superior do Ministério Público o PS propôs Vânia Alvares, o PSD os antigos deputados Fernando Seara e Pedro Neves de Sousa, o Chega o seu "ministro sombra" Fernando José Silva e o CDS-PP Cristiana Ramos da Silva.

Para o Conselho Superior da Magistratura, vão ser indicados dois elementos do Chega, Rui Gomes da Silva e a deputada Idalina Durães, dois do PS, a ex-deputada Cláudia Santos e Vítor Teixeira de Sousa, e três do PSD, Alfredo Castanheira Neves, António Barradas Leitão e Carlos Barbosa da Cruz.

Em outros órgãos ainda não são conhecidos todos os nomes a eleger pelo parlamento, como o Conselho Superior de Segurança Interna, no qual o PSD mantém a indicação do deputado António Rodrigues, faltando conhecer o segundo elemento indicado pela Assembleia da República.

No Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, são indicados um elemento do Chega, Hélder Pombo, um do PS, Helena Mesquita Ribeiro, e dois do PSD, António Preto e Joaquim Freitas da Rocha.

O PS propõs para o Conselho de Opinião da RTP Felisbela Lopes, Maria Simonetta Luz Afonso e Maria Inácia Rezola, o Chega indicou Patrícia Carvalho, Jorge Rodrigues e Bernardo Pessanha e o PSD João Paulo Faustino, Rui David Fernandes Morais, Maria de Fátima Lima e Leonor Azevedo.

Para a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, o PS indica Raquel Franco Moniz e o PSD João Filipe Monteiro Marques.

Os socialistas propõem o nome de Maria do Rosário Carneiro para a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, órgão para o qual o PSD indicou a deputada do PSD Maria Germana Rocha.

Os socialistas designaram ainda Jorge Monteiro Martins para o Conselho dos Julgados de Paz, órgão para o qual o PSD indicou a vice-presidente da bancada social-democrata Andreia Neto.

Para o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, PS e Livre indicaram Patrícia Gonçalves e a IL Jorge Teixeira.

Já tinha sido divulgado hoje que o PS indicará o nome para Provedor de Justiça, o antigo secretário de Estado Tiago Antunes, e terá uma lista própria ao Conselho de Estado, encabeçada pelo presidente do partido, Carlos César, a que se seguirão, de forma paritária, Francisca Van Dunem, Alexandre Quintanilha, Edite Estrela e Alberto Arons de Carvalho.

Para este órgão de consulta do Presidente da República, PSD e Chega vão avançar com uma lista conjunta, com os sociais-democratas a indicar a sua primeira vice-presidente, Leonor Beleza, o autarca Carlos Moedas e o ex-ministro Pedro Duarte. O Chega indicará André Ventura em segundo lugar na lista e Diogo Pacheco de Amorim, vice-presidente da Assembleia da República, em último.

A eleição para os juízes do Tribunal Constitucional foi hoje novamente adiada para o início de maio, após um acordo entre PSD e PS, e sobre o qual o Chega diz ter dado "aval" após ter contactado com os sociais-democratas.