PSD acusa Tribunal de Contas de lançar vídeo como tentativa de condicionamento

PSD acusa Tribunal de Contas de lançar vídeo como tentativa de condicionamento

O deputado social-democrata Alexandre Poço acusa o Tribunal de Contas de tentativa de condicionamento político ao publicar nas redes sociais um vídeo contra a reforma em curso.

RTP Antena 1 /
Foto: António Antunes - RTP

VER MAIS
O deputado considera que o Tribunal de Contas tem direito de expressar a sua opinião e de discordar.

No entanto, Alexandre Poço aponta que o TdC não pode fazer o que considera ser um vídeo de propaganda e de um ataque politico a uma proposta de lei.
Declarações nos Passos Perdidos após o parecer muito crítico de Filipa Urbano Calvão sobre a reforma que prevê retirar ao tribunal o visto prévio de gastos ate 10 milhões de euros.
PUB
PUB