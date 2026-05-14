PSD acusa Tribunal de Contas de lançar vídeo como tentativa de condicionamento

O deputado considera que o Tribunal de Contas tem direito de expressar a sua opinião e de discordar.No entanto, Alexandre Poço aponta que o TdC não pode fazer o que considera ser um vídeo de propaganda e de um ataque politico a uma proposta de lei.Declarações nos Passos Perdidos após o parecer muito crítico de Filipa Urbano Calvão sobre a reforma que prevê retirar ao tribunal o visto prévio de gastos ate 10 milhões de euros.