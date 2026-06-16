PSD altera diploma sobre bandeiras "seguindo recomendações" do presidente da República

"O PSD procurará fazer as alterações ao decreto conforme as preocupações e recomendações do senhor Presidente da República para depois voltar-se a apresentá-lo", afirmou o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, em declarações à Lusa e ao jornal Público.

O CDS-PP e o Chega já tinham afirmado querer reconfirmar o diploma. O Partido Social Democrata não quis deixar cair o tema nem ir contra as recomendações de Belém.

O presidente da República devolveu na quarta-feira ao Parlamento, sem promulgação, o decreto sobre as regras de utilização de bandeiras em edifícios públicos que tinha sido aprovado em abril com os votos a favor do PSD, Chega e CDS-PP. A decisão de Seguro deveu-se à indefinição dos conceito de bandeira ideológica ou associativa, argumentando ainda que ficam excluídas "as causas humanitárias com reconhecimento constitucional e convencional expresso se colocam numa posição distinta das posições político-partidárias".

Se o decreto for alterado, o chefe de Estado volta a ter todas as possibilidades constitucionais em aberto: promulgação, veto ou envio para o Tribunal Constitucional.

Caso os partidos pretendessem confirmar - sem alterações - o decreto vetado pelo presidente da República, este teria de ser aprovado novamente por maioria absoluta, sendo para tal necessários os votos do PSD.

O CDS-PP manifestou inicialmente a intenção de confirmar o diploma, mas também já tinha admitido abertura para "alterações pontuais", enquanto o líder do Chega, André Ventura, defendeu existir uma maioria suficiente para a confirmação.

C/Lusa