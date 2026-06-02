PSD e Chega acordam entrega de projetos de revisão constitucional até 30 de dezembro





Este requerimento conjunto, assinado pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, e pelo presidente do Chega, André Ventura, levou hoje mesmo oNo requerimento conjunto,. PSD e Chega, nesse mesmo requerimento, manifestam a vontade de conseguir concluir o processo de revisão constitucional "até ao final da próxima sessão legislativa", ou seja, até ao verão de 2027.No passado dia 7, o Chega iniciou o processo de revisão constitucional no Parlamento, mas o PSD transmitiu ao partido de André Ventura que, "por razões de ordem política, não pretendia discutir esta matéria no imediato, solicitando a prorrogação do prazo para a submissão de propostas e assumindo o compromisso, com o Chega, de participar de forma efetiva no processo de revisão constitucional"."Assim sendo, com o intuito de assegurar uma calendarização conjunta deste processo,Perante este requerimento conjunto PSD/Chega, no seu despacho, o presidente da Assembleia da República pega precisamente neste ponto em que o partido de André Ventura admite introduzir alterações ao projeto que já entregara e que, até agora, se encontrava no auditor jurídico do Parlamento para análise sobre a sua efetiva conformidade constitucional."Tal circunstância é juridicamente relevante., salienta-se no despacho de José Pedro Aguiar-Branco.Nesse sentido, segundo o presidente da Assembleia da República, até que exista "manifestação expressa, atual e inequívoca do proponente quanto ao texto que pretende ver apreciado para efeitos de admissão - seja a versão atualmente apresentada, seja uma nova iniciativa ou versão consolidada -, a eventual pronúncia do presidente do parlamento sobre a admissão do projeto de revisão constitucional do Chega terá de aguardar essa clarificação prévia".Ou seja, "a apreciação da admissibilidade do projeto do Chega fica dependente de prévia clarificação pelo proponente quanto ao texto que pretende ver considerado para esse efeito, designadamente mediante apresentação de novo requerimento ou de versão consolidada do projeto de revisão constitucional que traduza, de forma clara, atual e inequívoca, a intenção de desencadear o correspondente procedimento de revisão constitucional".Fica, consequentemente, sem efeito, nesta fase, o pedido de parecer anteriormente formulado" ao auditor jurídico da Assembleia da República por José Pedro Aguiar-Branco "uma vez que tal pedido tinha por pressuposto a apreciação da admissibilidade da versão do projeto então submetida" pelo Chega.