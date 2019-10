Partilhar o artigo PSD espera que acordo do PS com esquerda não inviabilize reformas estruturais Imprimir o artigo PSD espera que acordo do PS com esquerda não inviabilize reformas estruturais Enviar por email o artigo PSD espera que acordo do PS com esquerda não inviabilize reformas estruturais Aumentar a fonte do artigo PSD espera que acordo do PS com esquerda não inviabilize reformas estruturais Diminuir a fonte do artigo PSD espera que acordo do PS com esquerda não inviabilize reformas estruturais Ouvir o artigo PSD espera que acordo do PS com esquerda não inviabilize reformas estruturais