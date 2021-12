PSD. Onze listas ao Conselho Nacional, mais uma do que há dois anos

Ao Conselho Nacional, o chamado parlamento do partido, concorrem: a lista A, encabeçada por Pedro Roseta (da direção), B, que tem como primeiro nome Miguel Pinto Luz, a C de Carlos Eduardo Reis (apoiante de Rio e que integra vários outros próximos da atual direção), a D do antigo líder da distrital de Setúbal Luís Rodrigues, a H do deputado e antigo líder da JSD Duarte Marques.

Nuno Ezequiel Pais (da Covilhã) lidera a lista I, José Meireles (antigo deputado pelo Porto) a J, a coordenadora das Mulheres Social-Democratas Lina Lopes (também apoiantes de Rio) a L, o presidente da Câmara Municipal do Funchal Pedro Calado a M (que tem Luís Montenegro como primeiro subscritor), a deputada e `vice` bancada Catarina Rocha Ferreira (outra apoiante do atual presidente) a V e, finalmente, o ainda deputado por Aveiro André Neves a lista X.

Tal como já tinha sido anunciado, para a Mesa do Congresso foram apresentadas duas listas: a A, da direção, encabeçada pelo atual presidente do órgão Paulo Mota Pinto; e a B liderada pelo ainda deputado e antigo líder da JSD Pedro Rodrigues.

Para o Conselho de Jurisdição Nacional concorrem igualmente duas listas: a A que tem como primeiro nome o vice-presidente cessante Nuno Morais Sarmento; e a C, liderada pelo atual presidente do órgão Paulo Colaço, que teve várias divergências com a direção no seu último mandato.

Para a Comissão Política Nacional e para a Comissão Nacional de Auditoria Financeira só há uma lista a cada órgão, liderada pelo presidente Rui Rio e por Rui Morais, respetivamente.

As eleições para os novos órgãos nacionais do PSD decorrem no domingo entre as 09:00 e as 11:00, com a proclamação de resultados prevista para as 13:00.