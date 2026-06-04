PSD/Odivelas denuncia vandalização da sua sede concelhia

"No dia 04 de junho, pela madrugada, logo após o dia greve geral, a sede da concelhia do PSD de Odivelas foi vandalizada com inscrições e insultos dirigidos ao PSD. As palavras escolhidas e a forma como foram pintadas demonstram que não estamos perante um ato isolado de incivilidade, mas perante uma tentativa de intimidação por parte de um grupo extremista que se esconde atrás de máscaras e que não sabe conviver com a liberdade de opinião", refere a estrutura concelhia do partido, em comunicado.

De acordo com fotografias divulgadas pelo PSD/Odivelas, nos vidros e na parede da sede foram inscritas com tinta vermelha e preta palavras como "respeito à greve" ou "não passará".

"O PSD de Odivelas não se deixará intimidar por quem confunde protesto com vandalismo e intervenção cívica com violência. A frustração de uma greve que ficou aquém das expectativas não pode servir de desculpa para ataques à liberdade política", indica.

A estrutura concelhia do partido que lidera o Governo refere igualmente que repudia e lamenta "o exemplo que esta minoria radical deu" e diz que respeita quem tem opiniões diferentes, mas "não aceitará que a intolerância se esconda atrás da palavra `greve` para justificar a destruição, o insulto e a intimidação".

Em declarações à Lusa, o presidente do PSD/Odivelas, Rui Teixeira, disse acreditar que este episódio vem "na sequência do que se passou em frente à Assembleia da República" na quarta-feira à tarde, desacatos que aconteceram no final da manifestação convocada pela CGTP e que resultaram em seis detidos.

Rui Teixeira indicou que, de acordo com moradores das imediações da sede concelhia, as inscrições terão sido feitas "entre as duas e as três da manhã", período durante o qual "ouviram barulho", mas desconhecem quem terá sido o autor.

O dirigente disse também que vai apresentar queixa pelos danos causados.