PURP espera chegar ao Parlamento Europeu

Fernando Loureiro tem 71 anos, é reformado bancário e ex-combatente do Ultramar, na Guiné. Exige a implementação do estatuto do combatente e diz que quer alertar as entidades europeias para aquilo que Portugal fez com os ex-combatentes.



Acusa ainda o Estado de ter descartado e humilhado quem lutou nas antigas colónias antes do 25 de Abril.