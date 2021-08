Quem estiver em isolamento profilático deve inscrever-se pela internet para votar

Quem estiver em isolamento profilático devido à covid-19 vai poder votar nas próximas autárquicas, num processo igual ao que foi utilizado nas presidenciais. Quem se encontrar confinado pode inscrever-se no voto antecipado, entre os dias 16 e 19 de setembro.