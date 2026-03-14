Reeleição de Carneiro. Eleições diretas no PS terminam este sábado com candidato único

A votação direta para escolher o secretário-geral do PS termina este sábado e, enquanto candidato único, o José Luís Carneiro tem a sua reeleição garantida, estando marcado para o final do mês o congresso da consagração.







O secretário-geral do Partido Socialista está em funções desde julho, quando obeteve 95 por cento dos votos dos socialistas. Este sábado vai ser eleito para cumprir os dois anos de um mandato inteiro na liderança do PS.





Depois de ter assumido a liderança do PS de forma intercalar para concluir o mandato do ex-líder do PS Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro foi de novo a votos sozinho e sem oposição nas eleições para secretário-geral do PS.







Depois da maioria das federações terem ido a votos na sexta-feira, hoje faltam votar apenas seis estruturas, estando previsto para depois do fecho das urnas o anúncio dos resultados.







José Luis Carneiro vota este sábado, pelas 15h30, em Baião. Segue depois para Lisboa, para a sede do PS, para um declaração depois de conhecidos os resultados finais.





Em 2025, quando votaram cerca de 18 mil socialistas, Carneiro, também candidato único, foi eleito com 95,4 por cento (17.434), tendo havido 701 brancos e 128 nulos, numa eleição com uma taxa de participação de 48,9 por cento.



Nas eleições destes dois dias, segundo fonte oficial do partido, são 39.487 os militantes que compõem o universo eleitoral e que podem votar, um aumento de cerca de cinco mil em relação às últimas diretas de junho de 2025.



Além de votar para a liderança, os militantes do PS estão a eleger os delegados ao XXV Congresso Nacional agendado para 27, 28 e 29 de março, em Viseu.







Dentro de 15 dias, no Congresso em Viseu, apresenta a moção politica a que chamou "contamos com todos".