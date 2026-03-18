Reforma de Mário Centeno. Aprovada audição do governador do Banco de Portugal no Parlamento
O ex-governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças vai deixar a instituição através do regime de aposentação e ao abrigo do fundo de pensões, na sequência de um entendimento entre ambas as partes.
O governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, vai ser ouvido, na Assembleia da República, sobre a aposentação do antecessor, Mário Centeno, aos 59 anos. Foi aprovado esta quarta-feira um requerimento nesse sentido por parte do Chega.
O requerimento teve a aprovação unânime dos partidos que estiveram, durante a manhã, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública: Chega, PSD e PS.O partido de André Ventura propôs a audição de Ávaro Santos Pereira e da administradora Helena Adegas, com o pelouro das Pessoas e Estratégia Organizacional na estrutura do banco central.
O jornal Eco noticiou na passada sexta-feira que Mário Centeno se preparava para sair do Banco de Portugal como consultor e passar à reforma com pensão completa.