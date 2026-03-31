Revisão constitucional? Despedimento sem justa causa e limitações à greve são linhas vermelhas

Cinquenta por cento dos portugueses concordam com o que está escrito na Constituição da República, mas revelam também disponibilidade para que se avance com uma revisão. Os resultados estão num estudo do ISCTE sobre os 50 anos da Lei Fundamental conhecido esta terça-feira.

O retrato põe à prova cinco décadas de uma relação que resiste no tempo.

Ainda assim,Sobre a mesa está, por exemplo, o enriquecimento ilícito, com 85 por cento dos inquiridos a defenderem a criminalização. A mesma percentagem concorda com a redução do número de deputados.





Em sentido inverso, 90 por cento discordam de uma revisão que permita o despedimento sem justa causa e 74 por cento rejeitam a introdução de limites no direito à greve.

O estudo mostra igualmente uma baixa confiança dos portugueses nas principais instituições do Estado.

Abaixo dos 30 por cento aparecem os tribunais, o Ministério Público e a Assembleia da República. O Governo está no fim da tabela, com apenas 18 por cento de confiança.



Dados que ajudam a explicar a vontade dos portugueses em ter uma maior participação no processo de revisão da Lei Fundamental: mais de 70 por cento.

Ao longo dos últimos 50 anos, a Constituição da República foi objeto de sete alterações. Mas há ainda direitos que os portugueses consideram não estar plenamente cumpridos. Exemplo disto é o direito a uma habitação condigna, a segurança no emprego e a proteção social.





Em sentido contrário,