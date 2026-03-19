Revogar a lei da identidade é "um retrocesso civilizacional"

A mudança não está a ser bem aceite por algumas associações LGBTQUI+, que marcaram para esta quinta-feira manifestações.





Esta lei, que na altura foi aprovada por maioria de esquerda, passou a permitir a alteração de nome e género no registo civil sem ser necessário um relatório clínico.A serem aprovadas alterações na lei, essas mudanças, do ponto de vista da especialista em sexologia e psicóloga clínica Paula Allen, constituem um retrocesso civilizacional.Quanto às consequências para os jovens que querem mudar de género, Paula Allen diz serem muitas e graves, nomeadamente no que diz respeito a um agravamento da saúde mental.