Partilhar o artigo Rio diz que se fosse primeiro-ministro o ministro da Defesa já teria saído do Governo Imprimir o artigo Rio diz que se fosse primeiro-ministro o ministro da Defesa já teria saído do Governo Enviar por email o artigo Rio diz que se fosse primeiro-ministro o ministro da Defesa já teria saído do Governo Aumentar a fonte do artigo Rio diz que se fosse primeiro-ministro o ministro da Defesa já teria saído do Governo Diminuir a fonte do artigo Rio diz que se fosse primeiro-ministro o ministro da Defesa já teria saído do Governo Ouvir o artigo Rio diz que se fosse primeiro-ministro o ministro da Defesa já teria saído do Governo

Tópicos:

Azeredo,