Rio reage no Twitter às críticas do PS após acordo com Chega

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O líder do PSD escreve que o secretário-geral adjunto do PS José Luís Carneiro bateu três recordes: "o das asneiras por minuto, o do maior descaramento politico pós geringonça 2015 e o do desespero familiar".