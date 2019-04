Rui Rio: lei sobre nomeação de familiares "muito difícil" antes de eleições

Foto: Lusa

Falando à entrada para as jornadas autárquicas do PSD/Porto, Rui Rio disse ainda que "quando a ética falha em ditadura não há solução possível", mas "quando a ética falha em democracia há sempre eleições", em que "o povo faz uma avaliação do desempenho do Governo".



Recomendando "alguma prudência" nesta matéria, o líder dos sociais-democratas admitiu contudo que, "se os outros partidos quiserem ter a iniciativa" de legislar nesta matéria, o PSD "obviamente" participará.



"Admito a hipótese sempre, os partidos e o Governo são livres e fazem propostas quando quiserem. Na minha opinião é muito difícil, se não impossível, legislar aspetos éticos, fica sempre aquilo que é o comportamento e os valores da própria pessoa", afirmou.