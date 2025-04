Rui Rocha considera que é possível "ir mais longe" no novo protocolo sobre imigração

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

“É preciso dar passos claros no sentido de termos uma imigração regulada. Nós subscrevemos a possibilidade de haver este tipo de entendimento com empresas, no sentido de elas assegurarem também um conjunto de princípios que são fundamentais para que as pessoas possam vir trabalhar para o país com condições”, considerou Rui Rocha.



O líder liberal falava aos jornalistas à margem de uma visita à Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, altura em que foi questionado sobre o protocolo de cooperação para a migração laboral, assinado hoje entre cinco confederações empresariais e entidades do Estado, que visa acelerar a contratação de cidadãos estrangeiros, mediante certos requisitos.