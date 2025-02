Rui Rocha ou Rui Malheiro? Iniciativa Liberal decide quem será o seu novo líder

Aos jornalistas, Rui Malheiro disse acreditar que pode ser o novo líder da Iniciativa Liberal. Afirmou ainda que é preciso um partido mais forte para os embates eleitorais.



Rui Rocha prometeu anunciar no domingo o nome do partido para a corrida às presidenciais, mas o liberal Rodrigo Saraiva não revelou se esse lugar lhe foi proposto.



O antigo líder parlamentar disse apenas que, se for essa a vontade do partido, irá refletir.