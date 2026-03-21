Rui Tavares acusa direita de deixar cair a máscara com projetos sobre identidade de género

"São projetos que são graves para as liberdades fundamentais", afirmou Rui Tavares reagindo à aprovação, na sexta-feira, de projetos de lei do PSD, Chega e CDS-PP sobre identidade de género.

"É uma direita que agora arranca a máscara" e que, depois de "falar de liberdade estes anos todos, demonstra que, "afinal, não gosta da liberdade", referiu, considerando que, em relação a estes projetos-lei, os partidos da direita "mais uma vez estão a enganar as pessoas", dizendo "que se trata de operações a crianças e de uma lei absolutamente exagerada que Portugal tinha".

Rui Tavares falava à agência Lusa nas Caldas da Rainha (distrito de Leiria), à margem de no debate "Uma Casa para Criar: uma conversa sobre o futuro dos pavilhões do Parque D. Carlos I", organizado pelo núcleo de coordenação local do Livre.

No entender do co-porta-voz do partido, "Portugal tinha das leis mais moderadas na Europa em relação a estes temas" e agora é que passa a ter "uma lei radical, porque onde outros países permitiam desde os 14 anos apenas com o consentimento dos pais, em Portugal era desde os 16 anos com o consentimento dos pais e informação médica [para alterações no registo civil]".

Os projetos-lei sobre identidade de género agora aprovados na generalidade (a que se segue a discussão na especialidade) preveem a obrigatoriedade de validação médica para a mudança de nome e género no registo civil, o que, para o Livre, "limita direitos que há anos já tinham sido conquistados por pessoas adultas".

Para Rui Tavares, a ideia de que o país tem "uma direita que, na verdade, não gosta da liberdade ficou bem patente" no fim da votação na Assembleia da República: "Utilizaram todo o tipo de expedientes regimentais - devo dizer, lamentavelmente, com uma grande inabilidade do presidente da Assembleia da República - para impedirem os partidos da oposição de fazerem uma declaração de voto."

"Vai caindo cada vez mais a máscara e ainda vai ser necessário algum tempo para que as pessoas vejam que a utilização que a direita fez da liberdade, durante estes anos, foi uma utilização absolutamente cínica", lamentou Rui Tavares.

O debate juntou cerca de 30 pessoas no Centro Cultural e Congressos das Caldas da Rainha, onde Rui Tavares defendeu que nos centenários pavilhões, para onde está prevista a construção de um hotel de cinco estrelas, seja criado "um palácio da cultura", com o espaço a acolher associações, atividades culturais e residências de artistas, entre outras atividades.