Rui Tavares sublinha papel das greves na derrota do novo pacote laboral

Rui Tavares lembra ao Governo que "num Parlamento onde não tem maioria" devia ter-se empenhado numa "negociação a sério com todos os partidos".



Sobre o pacote laboral, lembra que as sondagens estavam contra e que "as greves tiveram um papel essencial, porque as greves são momentos pedagógicos que permitiram às pessoas que se inteirassem sobre o que estava nestas propostas".



E muitos políticos "deram a sua cambalhota, o seu número de circo".