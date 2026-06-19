Política
Rui Tavares sublinha papel das greves na derrota do novo pacote laboral
O líder do Livre lembra que à direita se reprovaram propostas do partido que agora estavam a ser discutidas pelo Governo e pelo Chega para se conseguir um acordo para o pacote laboral.
Sobre o pacote laboral, lembra que as sondagens estavam contra e que "as greves tiveram um papel essencial, porque as greves são momentos pedagógicos que permitiram às pessoas que se inteirassem sobre o que estava nestas propostas".
E muitos políticos "deram a sua cambalhota, o seu número de circo".