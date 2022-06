Saída do Porto da ANMP. Marcelo apela ao diálogo

À margem da conferência que assinalou o 134º aniversário do Jornal de Notícias, o presidente da República deixou um apelo ao diálogo entre a administração central e o poder local. "Há que encontrar soluções e as soluções passam pelo diálogo", afirmou sobre a saída do Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses.