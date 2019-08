Santana Lopes invade ERC e pede equidade nos tempos de antena na Comunicação Social

Foto| Nuno Patrício - RTP

Pedro Santana Lopes, acompanhado por meia centena de militantes do partido Aliança, exige equidade no tratamento que a Comunicação Social dá às diferentes forças políticas que concorrem às eleições.

A visita à ERC acontece depois de cartas enviadas à Comissão Nacional de Eleições e ao Presidente da República.O líder do Aliança diz que não quer o mesmo tempo que é dedicado aos outros partidos, mas, diz, nenhum não faz sentido.Entrevistado pela jornalista da Antena 1 Ana Jordão, o líder da Aliança reconhece a falta de recursos das redações, mas ainda assim discorda do critério com que são utilizados os recursos existentes.