O candidato da AD às eleições Europeias defende que o plano do Governo para a imigração vai resolver um problema e combater as redes de tráfico humano. Entrevistado na RTP, no Telejornal e no 360, Sebastião Bugalho rejeita que haja pessoas que vão ser expulsas de Portugal ou que o plano signifique um fechar de portas ao acolhimento de imigrantes