Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas visita Venezuela

"Na visita estão previstas deslocações a Caracas e Valência, bem como reuniões com autoridades locais", adianta a nota.

Acrescentando que da agenda constam igualmente "encontros com a comunidade portuguesa, o movimento associativo, os Conselheiros das Comunidades Portuguesas, os funcionários consulares e a diáspora empresarial".

Esta deslocação Emídio Sousa à Venezuela esteve agendada para o início de março, mas foi adiada devido ao contexto internacional e "à decorrente necessidade" do Secretário de Estado "ficar a coordenar a operação de repatriamento dos cidadãos portugueses na região do Médio Oriente", refere o comunicado.

A nota sublinha ainda que a visita mostra "a intenção política de manter a proximidade com a comunidade portuguesa, esteja ela onde estiver", concretizando, assim, "uma das grandes prioridades do XXV Governo".