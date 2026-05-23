Seguro aponta descoordenação no relatório da presidência aberta sobre tempestades

Gonçalo Costa Martins - RTP Antena 1

Neste documento, avisa que as tempestades mostraram um "défice estrutural de preparação prévia" e sublinha que uma das cinco prioridades para Belém é "desbloquear pagamentos e decisões pendentes". Seguro afirma que, quando os apoios "chegam tarde, perdem parte substencial da sua eficácia social e económica".





Outra preocupação que António José Seguro deixou durante a visita foi a quantidade de árvores caídas que era preciso limpar.





"Era urgente a remoção de todo esse material combustível para que, se houver incêndios - que haverão, há sempre todos os verões -, que ele não fosse um factor de aceleramento desses mesmos incêndios", afirmava no balanço da visita.





No documento sobre a presidência aberta, Seguro volta a apontar esse problema e que o território está "ainda vulnerável à entrada do verão".





Frisando a necessidade de apoiar a reabertura de atividades económicas "ainda condicionadas", o Presidente da República lembra que, "para muitas famílias, empresas e comunidades, esta crise ainda não terminou".

O presidente volta ao diagnóstico que tinha feito no final da visita à região Centro, no dia 10 de abril. Na Marinha Grande, apontou que a "capacidade de coordenação entre as entidades que participaram na ajuda deve ser melhorada", com Portugal a ser "muito bom no improviso", mas que precisa de ser melhor organizado e planeado.Agora, no relatório com as conclusões da presidência aberta, António José Seguro regressa a esta mensagem: citado pelo jornal Público, o chefe de Estado conclui que