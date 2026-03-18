Seguro começa a receber partidos em audiências de "início de mandato"

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Leonor Beleza, em declarações aos jornalistas à saída do encontro com o presidente, esta quarta-feira, disse que a delegação do PSD ouviu "o desejo que a cooperação seja frutuosa" com o partido do Governo "para benefício de todo o país" e para que a estabilidade exista e se possa levar a legislatura até ao fim. Beleza está convicta que esse é o desejo dos portugueses.





A vice-presidente do PSD não quis entrar em pormenores sobre assuntos concretos discutidos com o presidente, relaçando apenas questões que Seguro já tem dito publicamente, como o "desejo de exercer a sua influência para que os compromissos necessários venham a acontecer", para que haja "pontos de entendimento" em várias matérias.





Leonor Beleza confessa que será precisa muita "paciência democrática" para serem atingidos acordos.



"Essa diferente composição exige comportamentos que também não são necessariamente aqueles do passado, frisou. António José Seguro tomou posse como presidente da República em 9 de março. O presidente da República recebe esta quarta-feira PSD, PS, IL e Livre em Belém e os restantes partidos com assento parlamentar na quinta-feira "no âmbito das consultas de início de mandato".





Por seu turno, à saída do encontro com o chefe de Estado, o secretário-geral do PS elencou como temas prioritários a saúde, os salários e a economia e o tecido empresarial.



"Dei conta das propostas que temos apresentado ao Governo em cada uma destas áreas", resumiu José Luís Carneiro. "apresentar um conjunto de medidas ao Governo e à Assembleia da República para responder aos efeitos da crise global no custo de vida, nomeadamente na inflação". Carneiro descreveu a conversa com Seguro como "muito construtiva", desde logo no que tocou à "forma como o país responde às necessidades que está a viver".





Questionado sobre o impasse na eleições para os órgãos externos da Assembleia da República, o dirigente do PS sublinhou que se trata de "questões pendentes" que "dizem respeito a outros órgãos de soberania". Pelo que "o diálogo deve ocorrer" em instâncias que "não aqui na Presidência da República".

" para serem atingidos acordos.Apósa audiência com o presidente da República, no Palácio de Belém, Leonor Beleza foi questionada sobre o pacto na saúde pedido por António José Seguro e o impasse na eleição dos órgãos externos ao parlamento, e começou por dizer que "é sabido que as circunstâncias políticas atuais são circunstâncias diferentes daquelas que aconteceram no passado", em particular na composição da Assembleia da República."Essa diferente composição exige comportamentos que também não são necessariamente aqueles do passado, frisou.Por seu turno, à saída do encontro com o chefe de Estado,"Dei conta das propostas que temos apresentado ao Governo em cada uma destas áreas", resumiu José Luís Carneiro.O líder socialista disse ainda ter manifestado ao presidente a intenção de. Pelo que "o diálogo deve ocorrer" em instâncias que "não aqui na Presidência da República".





"Está previsto haver uma conversa com o senhor primeiro-ministro. Aguardo por essa conversa, que ocorrerá nas próximas horas", insistiu.

