Seguro em Madrid. "Portugal precisa de melhorias para ser país extraordinário para trabalhar"

O presidente da República admitiu este domingo, no início da sua visita a Madrid, que, embora seja “um país extraordinário para viver”, Portugal “precisa de fazer umas melhoras para também ser um país extraordinário para se trabalhar”. António José Seguro elegeu Espanha para a primeira deslocação oficial ao estrangeiro como chefe de Estado.



“Aquilo que eu posso, de alguma forma, retirar, como síntese abusiva das nossas conversas, é que Portugal é um país extraordinário para viver, mas que precisa de fazer umas melhorias para também ser um país extraordinário para se trabalhar”, sintetizou Seguro diante de dezenas de jovens portugueses a trabalhar ou a estudar no país vizinho.



Ainda segundo o presidente, cuja intervenção foi seguida de perto pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, “isso é muito representativo em termos de progressões na carreira, salários”.



Na sua intervenção, António José Seguro apelou aos jovens para que “não desistam de Portugal” e encarem “a possibilidade de poder contribuir também para o desenvolvimento da economia” do país de origem. Questionados sobre o que os levou a procurar Espanha, vários jovens apontaram as condições que este país garante. Uma das vozes referiu-se à disparidade salarial como “uma questão muito pertinente na escolha”.



Rita de Castro, com 28 anos, a viver em Madrid há quatro anos e meio e a trabalhar na área financeira de uma empresa de energias renováveis, explicou ao presidente da República que "há uma diferença muito significativa", em termos salariais, "numa cidade que está tão perto de Lisboa ou do Porto”.



“Espero que algum dia tenha razões salariais para a incentivar a regressar”, retorquiu Seguro.



”Essa é a razão de nós aqui estarmos, é recolhermos os vossos contributos, as vossas opiniões, e sobretudo sublinhar esta mensagem: não desistam de Portugal, porque Portugal precisa muito, mas muito, dos jovens portugueses. Muito obrigado”, completou o presidente.



A agenda da visita oficial de António José Seguro inclui encontros com o Rei Felipe VI e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Parceiros sociais em Belém na quarta-feira

Recorde-se que Seguro vai receber em Belém, na próxima quarta-feira, os parceiros sociais, começando pela CGTP. Isto em véspera da reunião do secretariado nacional da UGT para votar a versão final do pacote laboral do Governo de Luís Montenegro.



Os parceiros serão recebidos por esta ordem: Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), União Geral de Trabalhadores (UGT), Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e Confederação do Turismo de Portugal (CTP). Na mesma nota, divulgada no sábado, a Presidência da República indicou que o chefe de Estado agendou as audiências para o primeiro dia após a visita a Espanha e a visita a Portugal do presidente brasileiro, Lula da Silva.





António José Seguro havia anunciado a 10 de abril, em Leiria, durante a Presidência Aberta, a intenção de se reunir com todos os parceiros sociais.



c/ Lusa