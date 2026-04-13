Seguro escolhe Miguel Monjardino para presidir às comemorações do Dia de Portugal

Numa nota hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, foi anunciado que "o presidente da República designou o professor Miguel Corte-Real Silveira Monjardino para presidir às Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se realizam na ilha Terceira na Região Autónoma dos Açores e no Luxemburgo".

A Presidência da República refere que Miguel Monjardino é "residente na ilha Terceira, há 63 anos", e professor convidado de Geopolítica e Geoestratégia no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, além de colunista de política internacional do jornal Expresso.

É licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e mestre em Segurança Internacional, pela Universidade de Reading, de Inglaterra, Reino Unido, e autor dos livros "Por Onde Irá a História?" (2023) e "A Grande Rutura" (2026), acrescenta a Presidência da República.