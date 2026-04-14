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Seguro já deu posse ao novo secretário de Estado da Gestão da Saúde

Seguro já deu posse ao novo secretário de Estado da Gestão da Saúde

Francisco Pinheiro Catalão sucede a Francisco Rocha Gonçalves, que foi exonerado a seu pedido.

Paulo Alexandre Amaral - RTP /
Foto: Pedro A. Pina - RTP

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O presidente António José Seguro deu ao início da tarde posse a Francisco Pinheiro Catalão, que sucede a Francisco Rocha Gonçalves como novo secretário de Estado da Gestão da Saúde.

Ainda esta terça-feira, a Presidência fazia saber que "aceitou a proposta do primeiro-ministro para exonerar" Francisco Rocha Gonçalves dando também aval à "proposta de nomeação de Francisco Pinheiro Catalão".

A Presidência da República indicou que Francisco Rocha Gonçalves foi exonerado a seu pedido, mas não foi comunicada pelo Governo qualquer razão para a saída. Em março passado, o Correio da Manhã noticiou que o secretário de Estado teria favorecido um hospital dirigido por um amigo.

Em causa estaria a abertura de uma unidade de Cirurgia Cardíaca no Hospital de Santo António, no Porto, cujo diretor de cirurgia é amigo do secretário de Estado.

Na tomada de posse estiveram presentes na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, o antecessor Francisco Rocha Gonçalves e a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo.

A cerimónia desta tarde marca a estreia de António José Seguro a dar posse a um governante.

Francisco Miguel Pinheiro Catalão exercia atualmente funções de administrador executivo da Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal (AICEP), com o pelouro financeiro.

É licenciado em Economia, mestre em Finanças e doutorado em Gestão, também com uma pós-graduação em Análise Financeira, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros que nomeou a administração da AICEP, de junho de 2024.

c/ Lusa
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