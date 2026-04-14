Seguro já deu posse ao novo secretário de Estado da Gestão da Saúde





A cerimónia desta tarde marca a estreia de António José Seguro a dar posse a um governante.



Francisco Miguel Pinheiro Catalão exercia atualmente funções de administrador executivo da Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal (AICEP), com o pelouro financeiro.



É licenciado em Economia, mestre em Finanças e doutorado em Gestão, também com uma pós-graduação em Análise Financeira, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros que nomeou a administração da AICEP, de junho de 2024.







c/ Lusa

Na tomada de posse estiveram presentes na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, o antecessor Francisco Rocha Gonçalves e a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo.