Seguro pede ao parlamento para criar "rapidamente" um registo de lóbi

António José Seguro apelou ao parlamento que crie rapidamente condições para registo dos lobistas, após o Presidente da República ter promulgado a lei do lóbi.

António José Seguro nas Caldas da Rainha após resultados da primeira volta das presidenciais 2026 Rodrigo Antunes - Reuters

O candidato a Belém considerou que a promulgação "é muito relevante", insistindo no desejo de que "rapidamente seja criado o registo e que rapidamente todos aqueles que desenvolvem essa atividade possam registar-se para sabermos com clareza e com transparência o que é que fazem e com quem é que reúnem".

Seguro garantiu que também tomará "iniciativas de transparência" caso seja eleito Presidente da República, incluindo a publicação no 'site' oficial das audiências e de toda a atividade pública, para que "seja escrutinada pelas senhoras e pelos senhores jornalistas e também pelos portugueses".

"Apelo muito a que rapidamente o parlamento, que é o órgão de soberania onde vai ser criado esse registo de lóbi, crie rapidamente as condições para que todos os lobistas se possam inscrever e para que haja transparência nas relações entre quem defende legitimamente interesses e quem defende o interesse público", disse o candidato presidencial aos jornalistas durante uma ação de campanha em Lisboa.

O candidato falava após uma reunião com representantes de associações de combate à corrupção e defesa da transparência, na sede da Transparência e Integridade, no mesmo dia em que Marcelo Rebelo de Sousa promulgou a lei do lóbi, considerando que "foram tomadas em consideração as principais questões" que justificaram o seu veto em 2019.

