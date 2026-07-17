Seguro reafirma "compromisso inabalável" de Portugal com a CPLP
O Presidente da República, António José Seguro, reafirmou hoje o "compromisso inabalável" de Portugal e o seu "empenho pessoal" para com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), criada há 30 anos.
Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, por ocasião do 30.º aniversário da organização, António José Seguro referiu que "foi a 17 de julho de 1996, aqui em Lisboa, que a cimeira constitutiva da CPLP tornou realidade uma ambição há muito desejada".
O chefe de Estado escreveu que "o compromisso assumido há 30 anos" pelos países fundadores da CPLP "se mantém atual" e "vai muito além da promoção e afirmação da língua e da cultura".
"Assenta em valores fundamentais: a paz, a democracia, o Estado de direito, os direitos humanos, o desenvolvimento e a justiça social. Compromisso que partilha o desejo comum dos países lusófonos de reforçarem os laços de fraternidade, solidariedade e cooperação em benefício dos seus povos e de projetar a comunidade a nível global", enquadrou.
"Hoje celebramos todo o progresso da CPLP nessa direção, ao longo destas três décadas, renovando o espírito fundador da nossa comunidade com os olhos postos no futuro", declarou o Presidente da República.
Neste 30.º aniversário, António José Seguro reafirmou "o compromisso inabalável de Portugal para com a CPLP" e o seu "empenho pessoal em prol de uma comunidade cada vez mais próxima dos seus cidadãos e cada vez mais posicionada a nível global, em torno de valores e objetivos comuns".
"Uma CPLP unida na ambição de sermos um projeto de desenvolvimento, de cooperação, de diálogo e de paz. Foi esta a mensagem que transmiti há dias na minha primeira visita à Sede da CPLP e que, de forma sentida, hoje reafirmo".
São membros fundadores da CPLP Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe. Timor-Leste aderiu em 2002, enquanto a Guiné Equatorial entrou em 2014, numa adesão polémica, e ainda não exerceu a presidência rotativa da comunidade, o que tem motivado divergências entre os restantes Estados-membros.
A CPLP completa 30 anos numa altura em que a Guiné-Bissau está suspensa da organização, na sequência do golpe militar de novembro de 2025, e foi substituída por Timor-Leste no exercício da presidência temporária da comunidade.