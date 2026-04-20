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Seguro rejeita ideia de pressão sobre os parceiros na nova legislação laboral

Seguro rejeita ideia de pressão sobre os parceiros na nova legislação laboral

Falando sobre o pacote laboral, única matéria nacional que o presidente aceitou abordar durante a visita de Estado a Espanha, António José Seguro deixou a garantia de que não faz pressão sobre ninguém, que a sua função é promover o diálogo.

RTP /

Foto: Lusa

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"Não faço pressão sobre ninguém, o presidente da República incentiva ao diálogo. E é isso que os portugueses exigem, que os parceiros sociais dialoguem entre si, que cheguem a acordos", declarou o presidente Seguro em Madrid.

"É claro que o presidente não substitui nenhum dos parceiros, nem os representantes dos empresários nem os representantes dos trabalhadores. Não substitui nem quer substituir".

Considerando que não cabe ao presidente o resultado final das negociações, António José Seguro entende que o presidente não deve no entanto desistir de "apelar ao diálogo, às conversações e ao entendimento".

"O presidente da República respeita os tempos, o tempo da Concertação Social, o tempo do Parlamento, e há de haver uma altura em que o decreto chega a Belém e aí é altura dos Parceiros Sociais e do Parlamento de respeitarem o presidente da República, que decidirá nessa altura", lembrou.
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