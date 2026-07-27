Seguro teve "profícua troca de ideias" com Cavaco ao almoço em Belém

"O Presidente da República convidou para um almoço, no Palácio de Belém, o antigo Presidente da República, professor doutor Aníbal Cavaco Silva", lê-se numa nota publicada hoje à tarde no sítio oficial da Presidência da República na Internet.



Segundo a mesma nota, acompanhada por fotografias, "o encontro decorreu em clima de grande cordialidade, proporcionando uma profícua troca de ideias sobre matérias de interesse comum".



As fotografias mostram Aníbal Cavaco Silva e António José Seguro lado a lado, à conversa, na varanda do Palácio de Belém e na Sala das Bicas, e no exterior do palácio.



António José Seguro, que assumiu a chefia do Estado em 09 de março deste ano, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu também já no Palácio de Belém o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes, no início de julho.



De acordo com uma nota divulgada pela Presidência da República na altura, em 7 de julho, Seguro recebeu Ramalho Eanes "para uma troca de impressões que decorreu em clima de grande cordialidade".