Seguro teve "profícua troca de ideias" com Cavaco ao almoço em Belém

Seguro teve "profícua troca de ideias" com Cavaco ao almoço em Belém

O Presidente da República, António José Seguro, almoçou no Palácio de Belém com o antigo chefe de Estado Aníbal Cavaco Silva, com quem teve uma "profícua troca de ideias", segundo uma nota da Presidência da República.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Pedro Santos - Lusa

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"O Presidente da República convidou para um almoço, no Palácio de Belém, o antigo Presidente da República, professor doutor Aníbal Cavaco Silva", lê-se numa nota publicada hoje à tarde no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Segundo a mesma nota, acompanhada por fotografias, "o encontro decorreu em clima de grande cordialidade, proporcionando uma profícua troca de ideias sobre matérias de interesse comum".

As fotografias mostram Aníbal Cavaco Silva e António José Seguro lado a lado, à conversa, na varanda do Palácio de Belém e na Sala das Bicas, e no exterior do palácio.

António José Seguro, que assumiu a chefia do Estado em 09 de março deste ano, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu também já no Palácio de Belém o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes, no início de julho.

De acordo com uma nota divulgada pela Presidência da República na altura, em 7 de julho, Seguro recebeu Ramalho Eanes "para uma troca de impressões que decorreu em clima de grande cordialidade".
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