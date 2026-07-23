Seis meses de Kristin. PS acusa Governo de "falta de humildade e empatia" após a tempestade. PSD admite atrasos, mas garante evolução

Já perguntei várias vezes quantos desses 700 técnicos estiveram efetivamente no terreno e quantos trabalharam. Ninguém me sabe responder", questionou a socialista. ", questionou a socialista.

Ao fim de seis meses da passagem da tempestade Kristin, o PS considera que o Governo "" na resposta de proximidade às populações mais prejudicadas pelo comboio de tempestades que se verificou entre o final de janeiro e o início de fevereiro eNa RTP Antena 1, a deputada socialista Catarina Louro afirmou que", disse.Segundo Catarina Louro, o Governo privilegiou uma forte presença "" nos dias seguintes à tempestade, mas essa presença", insistiu.Para a socialista, a atuação do Governo ficou igualmente marcada por sucessivos anúncios com uma concretização que ficou aquém das expectativas:", acrescentou a deputada.Catarina Louro, recordando que o Governo anunciou uma bolsa de cerca de 700 técnicos para apoiar as vistorias necessárias à atribuição dos apoios.

"Seria incorreto negar que houve atrasos nos apoios", admite deputado do PSD



As críticas do PS mereceram, no programa Entre Políticos, a resposta do deputado do PSD Hugo Oliveira, que reconhece que houve atrasos na execução dos apoios, mas garante que há uma evolução na capacidade de resposta.

Isto assusta-me. Nós sentimos no terreno que há falhas e, enquanto deputados, temos a obrigação de continuar a questionar", avisou. ", avisou.

", disse.No mesmo sentido, Hugo Oliveira apresentou os. Segundo o deputado, foram submetidas 35.908 candidaturas, das quais 16.923 já foram aprovadas, 8.528 foram indeferidas e 10.457 continuam em análise, sobretudo nos concelhos de Leiria e da Marinha Grande.", salientou.O deputado do PSD rejeitou igualmente as críticas sobre uma alegada ausência de Luís Montenegro da região: "", disse o social-democrata, que insistiu que o Governo esteve presente desde as primeiras horas após a tempestade e que o principal objetivo é acelerar a reconstrução: "".Na RTP Antena 1, Hugo Oliveira admitiu, contudo, que continuam por resolver vários problemas, sobretudo nas comunicações, e(Autoridade Nacional de Comunicações) na Assembleia da República, segundo a qual não existiam registos de incumprimento por parte das operadoras.

Livre pede mais meios no apoio às autarquias: "Está a avançar a passo de tartaruga"



Também Patrícia Gonçalves, deputada do Livre, traçou um retrato crítico da recuperação, mas centra as críticas na falta de meios disponíveis. "Constatámos que há muito por fazer e que há muita falta de recursos humanos", disse a deputada, que, recordando as jornadas parlamentares do partido no distrito de Leiria, afirmou que o principal problema identificado continua a ser a resposta ao volume de processos.

", alertou Patrícia Gonçalves, que defende o reforço imediato das equipas municipais: "".A parlamentar do Livre manifestou ainda[Agência para o PTRR – Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência].", insistiu Patrícia Gonçalves, que lembrou que cerca de 1.600 pessoas continuam sem comunicações fixas, muitas delas em zonas isoladas: "".Patrícia Gonçalves alertou também para os casos dee para associações que permanecem sem instalações recuperadas.é moderado pelo jornalista João Alexandre.