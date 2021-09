Sernancelhe foi a câmara ganha com maior percentagem de votos

Numa altura em que os resultados de 98% das freguesias estão apurados, as cinco câmaras em que a candidatura vencedora obteve a maior votação foram Sernancelhe, Terras de Bouro (Braga), Vizela (Braga), Valpaços (Vila Real) e Vila Velha de Ródão (Castelo Branco).

Os dados constam do portal EyeData, disponível em www.lusa.pt.

No caso de Terras de Bouro e Valpaços, a vitória sorriu ao PSD, com 76,08% e 73,84%, respetivamente, e no caso de Vizela e Vila Velha de Ródão ao PS, com 74,09% e 73,73%, respetivamente.

Quanto às maiores diferenças face à candidatura que ficou em segundo lugar, Sernancelhe ocupa também o primeiro lugar, já que a candidatura do PS obteve 9,36%, correspondentes a 369 votos, longe dos 3.228 votos com que o PSD obteve a maioria absoluta (diferença de 2.859 votos), com cinco mandatos dos cinco disponíveis no executivo camarário.

As eleições autárquicas realizaram-se no domingo.