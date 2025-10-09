Política
Autárquicas 2025
Silves, onde o voto é volátil
Fotos: Mário Antunes
A volatilidade do voto e o policentrismo são duas características do concelho de Silves. O policentrismo advém do facto da sede do município, partilhar a sua importância económica e social com outras freguesias que não pararam de crescer, como Armação de Pêra, Alcantarilha ou São bartolomeu de Messines.
Nos quase 680 km² de área, que vai da fronteira como Alentejo até ao mar vivem perto de 38 mil habitantes. A população cresceu na última década, contrastando com a tendência nacional. Silves é um dos concelhos algarvios em expansão demográfica.A nível autárquico, tanto como a Câmara como a Assembleia Municipal têm maioria da CDU. Foram três mandatos consecutivos para a autarca Rosa Palma. Mas nem sempre foi assim, o município já foi anteriormente liderado pelo PSD e pelo PS.
A volatilidade do voto está bem patente no facto de a CDU que tem maioria absoluta e 4 vereadores na autarquia, não ter ido além de cinco por cento nas últimas legislativas, ganhas com larga margem pelo Chega.
Aconteça o que acontecer, o contexto político vai sempre mudar, uma vez que a atual presidente Rosa Palma atingiu o limite de três mandatos consecutivos e não se pode recandidatar. A CDU escolheu a actual vice-presidente para encabeçar a lista, Luísa Conduto.