Sismo de magnitude 5.1 abalou a ilha de São Miguel

De acordo com informações do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o abalo foi registado na Fossa da Povoação, a 25 quilómetros a sudeste da freguesia do Faial da Terra.É o que explica à Antena 1 a técnica do CIVISA, Rita Carmo.





Estão a ser registadas réplicas, uma situação normal.

O sismo de magnitude 5.1, sentido em toda a ilha de São Miguel, é de origem tectónica. Tal como aqueles que têm vindo a ser registados em Santa Bárbara, na ilha Terceira.

O comandante dos bombeiros de Fossa da Povoação, onde o sismo foi registado.



Rúben Franco diz que não foram chamados para qualquer ocorrência.

Não há registos de danos maiores ou de pedidos de auxílio.