Situação internacional. Seguro considera que "Portugal e Espanha convergem no essencial"

Foto: Estela Silva - Lusa

Foi a resposta do presidente da República quando questionado em Madrid, durante a visita que está a realizar a Espanha, sobre a forma como os dois parceiros ibéricos estão a reagir ao evoluir de um ambiente internacional marcado pela Administração Trump e pelo conflito no Médio Oriente.



"Há demasiado sofrimento e os dois Estados estão firmemente dispostos a colaborar em todas as iniciativas que promovam o cessar-fogo onde há guerra e que promovam a paz duradoura porque é de paz que o mundo precisa, porque há demasiado sofrimento. E, desse ponto de vista, há uma convergência total", sublinhou António José Seguro.



"E também há uma convergência total no sentido em que o Estreito de Ormuz se abra", acrescentou o chefe de Estado português, lembrando que "nós precisamos dessa abertura para que os bens alimentares cheguem a quem precise, os fertilizantes cheguem aos nossos campos, à nossa agricultura, para que a energia possa chegar de uma forma regular - como antes acontecia - para evitar a escalada de preços e o aumento de custo de vida que tem um impacto muito grande nas famílias portuguesas e nas famílias espanholas".