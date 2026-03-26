Política
Socialista Isabel Moreira dá acordo entre PSD e Chega como certo: "Montenegro enganou o seu eleitorado"
Numa altura em que ainda não está desfeito o impasse na eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional, a socialista Isabel Moreira defende que já existe um entendimento entre o PSD e o Chega nesta e noutras matérias e acusa o primeiro-ministro de enganar os portugueses.
Fotografias: Kenia Nunes
"Aquele 'não é não' de Luís Montenegro é mentira, o acordo está feito e, portanto, o que o PS deve fazer é verificar que o acordo está feito, que Luís Montenegro enganou o seu eleitorado e que o resultado de 70% de rejeição da extrema-direita nas presidenciais não lhe diz nada", lamentou a deputada, que justifica: "O acordo está feito em matérias que são essenciais e de valores. Se decidirmos quem é ou quem não é português, é uma questão essencial de valores. Está feito. Decidimos quais são as leis do trabalho, está feito. E por aí fora".
Isabel Moreira considera ainda que cabe ao PSD e não ao PS tentar alcançar um consenso para a eleição deste e de outros órgãos externos da Assembleia da República. Quanto ao Tribunal Constitucional, sublinha a socialista, o "foco" deve estar nos sociais-democratas. "O PSD pode formar uma maioria de dois terços com o Chega e com outro partido mais pequeno, e pode formar uma maioria de dois terços com o PS e com outro partido. Portanto, naturalmente, quem tem de dar o pontapé de saída, quem tem essa responsabilidade, é o PSD. O foco não deve estar nem sobre o PS, nem sobre outro partido", insiste.
A deputada socialista considera que uma decisão do PSD de excluir da equação o PS "quebra" o consenso que vigorou até hoje e que tem "equilibrado" o Palácio Ratton. Nesse sentido, Isabel Moreira salienta que tem existido um consenso que assenta na "defesa de valores fundamentais, da Constituição e do apego a este regime".
"Se passarmos a preencher essas vagas com juízes indicados pela área do centro-direita ou pela área da extrema-direita, o que acontece é que mais juízes sairiam ao longo dos tempos. Continuando essa lógica, naturalmente, todos os juízes indicados pelo centro-esquerda vão desaparecer", avisa.
Vice-presidente do PSD recusa "partidarização" na escolha de juízes. Chega garante "acordo"
Inês Palma Ramalho, vice-presidente do PSD, não alinha na tese de que há um "acordo" entre o PSD e o Chega nesta e noutras áreas, desdramatiza o momento e defende que o mais importante é que não haja uma "partidarização" na eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional, mas sim uma decisão pelo "mérito".
"Discutimos muito que não queremos fazer a partidarização dos juízes do Tribunal Constitucional e, no entanto, vejo rejeições de indicações só pelo simples facto de serem indicadas por determinados partidos e não pelas pessoas que são. Eu não tenho qualquer opinião sobre o juiz que está a ser indicado pelo Chega [no caso, o juiz desembargador Luís Brites Lameiras], tenho opinião sobre os que eventualmente nós vamos indicar", argumenta.
A dirigente social-democrata assinala ainda que, independentemente da escolha e do momento em que assumirem funções, o mais importante é que os juízes em causa "decidam de acordo com a lei e não de acordo com o partido" responsável pela indicação. Inês Palma Ramalho pede ainda aos socialistas uma leitura dos resultados das últimas eleições legislativas: "Essa mensagem não pode ser ignorada só porque dá mais jeito de mantermos o bipartidarismo. Adorava. Não sou particularmente fã do Chega, mas no final do dia, os eleitores falaram".
Já Rita Matias, deputada e dirigente do Chega, dá o acordo com o PSD como garantido e pede mais equilíbrio num órgão que considera desequilibrado.
"Se André Ventura diz que há entendimento, é porque há entendimento. Nós temos estado a falar deste tema como se fosse existir um desequilíbrio do Tribunal Constitucional e o órgão fosse ser tomado de assalto - e que o Chega vai controlar os 13 juízes que vão lá estar sentados", lamenta Rita Matias, que acrescenta: "A melhor análise que foi feita sobre este tema foi por Miguel Morgado [militante e ex-deputado do PSD, que dizia que o problema do PS não é o Chega indicar um nome, mas que o PS quer à força toda indicar".
Rita Matias defende que a face mais visível do "desequilíbrio" que é anunciado pelo Chega é a existência de oito juízes que "pendiam mais para o lado da esquerda", enquanto que existiam "cinco que pendiam mais para o lado da direita".A deputada do Chega recusa ainda que Luís Montenegro esteja agora mais próximo do partido liderado por André Ventura.
"O PSD, infelizmente, não se definiu nem para um acordo com o Partido Socialista nem para um acordo com o Chega. Fica bem dizer que agora há uma cabala de Luís Montenegro e que não está a cumprir o 'não é não', mas, infelizmente está a cumprir. Digo infelizmente porque temos a maior maioria de direita da última década e estamos a desperdiçá-la para tentar não ferir os sentimentos da esquerda e para sermos a direita que a esquerda gosta", lamenta.
Líder parlamentar do Livre: "O PSD e a direita nunca gostaram do Tribunal Constitucional"
Na Antena 1, o líder parlamentar do Livre deixou críticas ao posicionamento do PSD e acusou os sociais-democratas de quererem mudar de forma "partidária" os consensos que existiram durante décadas em torno do órgão.
"A verdade é que o PSD e a direita nunca gostaram do Tribunal Constitucional. O Tribunal não tem indicações partidárias, nem deve ter, faz sim uma verificação da constitucionalidade das normas. É por isso que foi criado", disse, no programa Entre Políticos.
Paulo Muacho sublinha a "importância" que o Tribunal Constitucional teve na história do país e exemplifica: "Impediu o Governo de Pedro Passos Coelho de fazer coisas inomináveis como baixar reformas a idosos".
O deputado e líder parlamentar do Livre considera, por isso, que são claros os motivos para as dificuldades de um entendimento amplo sobre o tema: "Não haverá entendimento porque há alguns que nunca fizeram as pazes com a ordem constitucional que nós temos e que querem ativamente subverter essa ordem constitucional". "Nos dez juízes que estão indicados pelo parlamento, cinco são indicados pela esquerda e cinco indicados pela direita. Não é cinco do PSD, não é cinco do PS, é com várias composições, porque isso garante o equilíbrio destes juízes. Mas, a direita pode indicar dois, só que se a direita indicar três vai estar a subverter este equilíbrio e vai estar a tentar fazer aquilo que já está a ser tentado fazer noutros sítios, por exemplo nos Estados Unidos com Donald Trump".
A eleição dos órgãos externos da Assembleia da República está marcada para 16 de abril, depois de sucessivos adiamentos devido, sobretudo, ao impasse com o Tribunal Constitucional.
O programa Entre Políticos é moderado pelo jornalista João Alexandre.