Socialista Isabel Moreira dá acordo entre PSD e Chega como certo: "Montenegro enganou o seu eleitorado"

Em declarações na Antena 1, no programa, a deputada do PS afirma que os socialistas por diversas vezes tentaram o diálogo com o partido que suporta o Governo, mas entende que, tendo em conta o impasse e as mais recentes informações vindas a público, cabe ao PS "".", lamentou a deputada, que justifica: "".Isabel Moreira considera ainda quepara a eleição deste e de outros órgãos externos da Assembleia da República. Quanto ao Tribunal Constitucional, sublinha a socialista, o "" deve estar nos sociais-democratas.", insiste.A deputada socialista considera que uma decisão do PSD de excluir da equação o PS "" o consenso que vigorou até hoje e que tem "" o Palácio Ratton. Nesse sentido, Isabel Moreira salienta que tem existido um consenso que assenta na "".

"Se passarmos a preencher essas vagas com juízes indicados pela área do centro-direita ou pela área da extrema-direita, o que acontece é que mais juízes sairiam ao longo dos tempos. Continuando essa lógica, naturalmente, todos os juízes indicados pelo centro-esquerda vão desaparecer", avisa.

Vice-presidente do PSD recusa "partidarização" na escolha de juízes. Chega garante "acordo"

desequilíbrio" que é anunciado pelo Chega é a existência de oito juízes que "pendiam mais para o lado da esquerda", enquanto que existiam "cinco que pendiam mais para o lado da direita". recusa ainda que Luís Montenegro esteja agora mais próximo do partido liderado por André Ventura. Rita Matias defende que a face mais visível do "" que é anunciado pelo Chega é a existência de oito juízes que "".A deputada do Chega

Inês Palma Ramalho, vice-presidente do PSD, não alinha na tese de que há um "" entre o PSD e o Chega nesta e noutras áreas, desdramatiza o momento e defende que o mais importante é que não haja uma "" na eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional, mas sim uma decisão pelo "mérito".", argumenta.A dirigente social-democrata assinala ainda que, independentemente da escolha e do momento em que assumirem funções, o mais importante é que os juízes em causa "" responsável pela indicação.".Já Rita Matias, deputada e dirigente do Chega,e pede mais equilíbrio num órgão que considera desequilibrado.", lamenta Rita Matias, que acrescenta: "".

"O PSD, infelizmente, não se definiu nem para um acordo com o Partido Socialista nem para um acordo com o Chega. Fica bem dizer que agora há uma cabala de Luís Montenegro e que não está a cumprir o 'não é não', mas, infelizmente está a cumprir. Digo infelizmente porque temos a maior maioria de direita da última década e estamos a desperdiçá-la para tentar não ferir os sentimentos da esquerda e para sermos a direita que a esquerda gosta", lamenta.

Líder parlamentar do Livre: "O PSD e a direita nunca gostaram do Tribunal Constitucional"



Na Antena 1, o líder parlamentar do Livre deixou críticas ao posicionamento do PSD e acusou os sociais-democratas de quererem mudar de forma "partidária" os consensos que existiram durante décadas em torno do órgão.

", disse, no programaPaulo Muacho sublinha a "" que o Tribunal Constitucional teve na história do país e exemplifica: "".O deputado e líder parlamentar do Livre considera, por isso, que são claros os motivos para as dificuldades de um entendimento amplo sobre o tema: "".".

A eleição dos órgãos externos da Assembleia da República está marcada para 16 de abril, depois de sucessivos adiamentos devido, sobretudo, ao impasse com o Tribunal Constitucional.





O programa Entre Políticos é moderado pelo jornalista João Alexandre.