Sondagem da Universidade Católica. PS mantém maioria absoluta nos Açores

O PSD tem 32 por cento. A maior queda é a do CDS. Os centristas recolhem apenas 3 por cento dos votos. Menos de metade do que tiveram nas últimas eleições regionais.O Chega entra para quarta força política nos Açores, também com 3%. O Bloco de Esquerda e CDU mantêm a votação de há 4 anos: os bloquistas com 3 por cento e a CDU com 2 por cento.PAN e Iniciativa Liberal podem eleger um deputado com 2 por cento dos votos na região autónoma. O PPM deverá manter o único deputado que já tem na Assembleia Legislativa.





Estes resultados foram obtidos com base nestas intenções diretas de voto. Dezoito por cento dos inquiridos não sabem ou não responderam. Dez por cento dizem que não vão votar, e desses, 7% apontam a pandemia como causa para faltarem às urnas.