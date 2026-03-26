Spinumviva. Gabinete do primeiro-ministro garante que Montenegro não ocultou informações

O gabinete também não terá informado a equipa jurídica de que o prazo para contestar a decisão da Entidade para a Transparência terminava a 28 de abril. Luís Montenegro acabou por só entregar o recurso a 2 de junho, mais de um mês depois do fim do prazo.



O gabinete de Luís Montenegro desmentiu esta quinta-feira uma notícia publicada pelo jornalsegundo a qual o primeiro-ministro teria ocultado informações aos serviços do Estado a quem pediu pareceres sobre o caso Spinumviva. avançou na quarta-feira quee que os juristas tiveram de emitir parecer sobre o caso sem conhecerem o processo.O gabinete de Luís Montenegro terá pedido a esses juristas que respondessem, com carácter de urgência, a perguntas genéricas sobre as obrigações declarativas que aquela entidade independente podia ou não exigir ao chefe do Governo.Esta quinta-feira, o gabinete de Luís Montenegro quis esclarecer que ", frisando que a lei portuguesa prevê, há vários anos, serviços de apoio técnico-jurídico “especificamente destinados a acompanhar os titulares de cargos políticos no âmbito das suas obrigações de transparência”., assegurou ainda. “A notícia sugere que o primeiro-ministro ocultou informação dos serviços do Estado a que recorreu. Esta afirmação não corresponde à verdade”.Esta opção visou, ademais, preservar o necessário distanciamento institucional do caso e a independência técnica dos consultores”, esclareceu.O gabinete frisa ainda que, “contrariamente ao que é sugerido na notícia, a questão jurídica subjacente ao processo não é — nem nunca foi — uma questão do foro pessoal do primeiro-ministro”, tratando-se de “uma questão que nasce por causa e em razão do exercício das funções públicas de deputado e de primeiro-ministro, revestindo, por isso, natureza estritamente institucional”.Por fim, o gabinete de Luís Montenegro vinca que “o Tribunal Constitucional não se pronunciou sobre se a lei obriga ou não à divulgação da lista de clientes e demais elementos societários” e, pelo que “a questão de fundo sobre o que a lei efetivamente exige” permanece em aberto.