Subvenções vitalícias dos políticos novamente visíveis

A divulgação esteve suspensa desde agosto do ano passado, devido à entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas foi agora publicado o decreto-lei que determina que a lista deve ser divulgada no site da Caixa geral de Aposentações.



São mais de 300 os antigos políticos que recebem entre 880 e mais de 13 mil euros.



Durante um ano, desapareceram 14 nomes da lista.