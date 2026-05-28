Tavares alerta para necessidade de "integridade e transparência" de quem quer governar

"Não tenho grandes dúvidas que as coisas serão tratadas com a devida seriedade, que é isso que as pessoas estão à espera de quem pretende substituir o atual ciclo conservador na política portuguesa por um ciclo progressista que tem que ter critérios, que são critérios elevados em termos de integridade e transparência", alertou Rui Tavares.

Tavares falava à Lusa à margem de uma ação no centro de Lisboa, questionado sobre as buscas realizadas hoje pela Polícia Judiciária em Lisboa, Mafra, Oeiras e Coimbra, mas também na sede nacional do PS, no Largo do Rato, envolvendo a adjudicação de contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia, e da qual resultaram cinco detenções.

O líder do Livre alertou que este tipo de casos "aproveitam, muitas vezes, aos inimigos da democracia", ainda que "a moral para fazer essas críticas seja pouca", afirmando que o líder do Chega, André Ventura, "está por todo o lado no caso Tutti Frutti" -- iniciado em 2018 e que investiga a alegada troca de favores entre militantes do PS e PSD na capital.

"Isso é um problema. O outro problema é dos líderes democráticos. Num momento em que queremos que o ciclo que nós temos na política atual, que é um ciclo conservador, venha a ser substituído por um ciclo progressista, é muito importante que os líderes do campo progressista sejam absolutamente límpidos em relação a qualquer questão que tenha a ver com suspeitas de gerir, no caso, autarquias, sem ter em conta o superior interesse, que é o interesse público das coisas serem feitas de forma transparente", avisou.

Interrogado sobre o facto de o Livre se ter coligado em diversas autarquias com o PS nas últimas autárquicas, nomeadamente na capital do país, Tavares lembrou que essa coligação foi liderada por Alexandra Leitão na qual disse confiar para tratar "de uma forma muito rápida e, se necessário, implacável" qualquer suspeita.

O porta-voz do Livre disse ainda esperar a mesma atuação da liderança nacional do PS, insistindo no aviso de que quem quer substituir o atual ciclo governativo à direita tem que ser transparente.

"Evidentemente, pode sempre haver motivos de esclarecimento, pode haver investigações que decorrem, que revelam o que tiverem a revelar e nós temos que esperar que aquelas cheguem ao seu decurso, mas é importante, desde logo, ter a noção da relevância que o povo atribui a estas coisas e da importância que têm os partidos distanciarem-se imediatamente e tratarem as coisas, se necessário, de uma forma implacável", sublinhou.

O PS confirmou hoje que a Polícia Judiciária está a realizar buscas na sede nacional, em Lisboa, afirmando que as diligências estão relacionadas com um dos seus trabalhadores e não com o partido. Segundo a CNN Portugal, um dos detidos será Duarte Moral, assessor de imprensa do PS.

De acordo com o mesmo canal televisivo, a operação da PJ está centrada num "alegado esquema de favorecimento associado ao poder autárquico do PS em Lisboa" e tem como epicentro a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, anteriormente liderada pelo socialista Miguel Coelho, um dos visados nas diligências em curso.

"Em causa estarão alegados favorecimentos na contratação de militantes socialistas e na adjudicação direta de serviços a empresas ligadas ao partido, num montante que terá ultrapassado os 800 mil euros entre 2016 e 2022", noticiou a CNN.