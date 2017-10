TC e nova Entidade das Contas à espera de mais meios para fiscalizar financiamentos políticos

Lusa03 Out, 2017, 19:29 | Política

No seu discurso após tomar posse como presidente da ECFP, no Tribunal Constitucional, Lisboa, Figueiredo Dias afirmou que a prioridade do seu mandato será "a transparência das contas e financiamentos políticos".

O novo presidente da ECFP apontou a "escassez de meios qualificados em face do crescente volume de trabalho" e a "exiguidade dos prazos legais cujo cumprimento rigoroso se revela irrealista".

Figueiredo Dias aludiu à reforma que "o parlamento prepara" aos regimes legais da fiscalização das contas que "determinará um fortalecimento" das competências da Entidade, exigindo "o aumento das dotações orçamentais respetivas".

Aos partidos políticos, o presidente da ECFP, que substituiu a professora universitária Margarida Salema no cargo, afirmou esperar um relacionamento "que se baseie na cooperação, lealdade, boa-fé e transparência".

Na cerimónia, no Palácio Ratton, o presidente do Tribunal Constitucional, Manuel da Costa Andrade, referiu-se igualmente ao processo legislativo em curso no parlamento, afirmando acreditar que se estará "a dias" de novo ato do legislador nesta área.

O juiz conselheiro acentuou a "relativa urgência da adoção das soluções legais já consensualizadas" na Assembleia da República e apelou para a "a pronta disponibilização dos novos meios reclamados para as novas competências" que o novo regime implicará.